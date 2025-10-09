歌舞伎役者片岡愛之助（53）が9日、東京・歌舞伎座で、11月歌舞伎座松竹創業百三十周年「吉例顔見世大歌舞伎」取材会に出席した。昨年11月、舞台稽古中に舞台装置と接触し、上顎および鼻骨骨折のケガを負った件について、「普通に健康であることのありがたさを実感した。毎日芝居ができることのありがたさが身に染みた」と、改めて振り返った。「死に直面すると、人間って意外と簡単に死ぬんだなって」と続け、「あのまま、よけ