東急リゾーツ＆ステイとアコーは、「東急ステイ メルキュール 広島」を2026年5月に開業する。ブランドは東急ステイとMercure（メルキュール）のダブルブランド。2022年12月の「東急ステイ メルキュール大阪なんば」開業に続き2軒目で、両ブランド初の広島進出となる。建物は地上13階建て。客室は、ツインなど182室を設ける。室内には一部の客室に洗濯乾燥機やミニキッチン、電子レンジを備え、中長期滞在型ホテルとする。空間デザ