ドジャースはフィリーズの強力打線を目覚めさせてしまった(C)Getty Imagesドジャースが現地時間10月8日、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に2−8で敗れた。投手陣はフィリーズ打線に12安打を浴びて8得点。強力打線を目覚めさせてしまった。勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出だったが、これで2勝1敗となり、足踏みとなった。【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーン3回にトミー・エド