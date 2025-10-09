ヤマト運輸は、損害保険ジャパン、Mysurance（マイシュアランス）と連携し、賃貸住宅向け火災保険「クロネコ『家財もしも保険』」の販売を開始した。置き配のトラブルも補償される。 クロネコ「家財もしも保険」は、ヤマト運輸が取り扱う「スマート賃貸火災保険」（Mysurance）のペットネーム。保険料は月額380円から。Web上で申し込みができる。 ベーシックプランとスリムプランから選択でき、