「ヒグマ警報」が発出されている札幌市西区で１０月９日、設置された箱わなにクマ１頭が捕獲され駆除されました。また、道南の上ノ国町ではコンポストを壊すクマが目撃されています。駆除されたのは体長１４７センチ・体重１０３．５キロのメスのクマ１頭です。札幌市によりますと、札幌市西区西野地区に設置していた箱わなにクマ１頭が捕獲されているのが発見され、午前６時半ごろ駆除されたということです。札幌市西区西野地区で