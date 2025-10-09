ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）の悲願はならなかった。８日（日本時間９日）のブルージェイズとの地区シリーズ第４戦に２―５と敗戦。４点を追う９回に意地の適時打を放つも続くベリンジャーが三振に倒れて終戦。スタジアムが落胆に包まれた。ジャッジは４打数２安打１打点と気を吐いたが、グリシャム、ベリンジャー、チザムらが沈黙。守備のミスも足を引っ張り、必勝を期したポストシーズンは道半ばで閉ざされ