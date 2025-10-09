『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。ピーターがサンビーム25ツーリングサルーンと運命的な出会いをした。【画像】ピーターが一目惚れした、90年以上前のグランドツアラー、サンビーム25ツーリングサルーン（写真5点）まさに、場所とタイミングが絶妙だった。ロンドンからM40道路を運転して帰っている途中に、友人から電話があった。とあるウェブサイトで、1934年サンビーム25ツーリングサルーンが、”ある程度まともそうな”