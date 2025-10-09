軽規格超えコペン？20年以上販売され続けているレースゲームシリーズ「グランツーリスモ」。2025年9月24日のアップデートでは、トヨタ「ランドクルーザー（FJ40V）」や、マツダ「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」が実装されて大きな話題を集めました。こうした現実に存在するクルマがある一方で、このゲームには世界中の自動車メーカーと協力して作成された架空のクルマ「ビジョングランツーリスモ（VGT）」が登場します。