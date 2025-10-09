◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ドジャース２―８フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけていた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦に先発するも４回０／３を６安打３失点でＫＯされ、ポストシーズン（ＰＳ）は昨年から通算６試合目で初黒星を喫した。試合後は「立ち上がりはいつもより落ち着い