先月、2歳の女の子がバスの中に約1時間置き去りにされた、大垣市上石津町の幼保連携型認定こども園「かみいしづこどもの森」。当時の大垣市の気温は、30℃を超えていました。 【写真を見る】通園バスに“2歳児置き去り”なぜ起きたのか？ ｢安全装置｣｢人数確認｣ルール化されていたのに…岐阜･大垣市の認定こども園 （前川智彦記者）「（車内最後部に設置されている）ブザーを止めるため、本来は後ろまで歩く必要があ