「アイドルマスター（アイマス）」シリーズの『アイドルマスター シャイニーカラーズ』などに出演する声優の北原沙弥香が、9日発売の『週刊ヤングジャンプ』45号（集英社）の巻頭グラビアに登場している。【写真】人生二度目の水着グラビアを披露した北原沙弥香前回の初登場が大反響となった北原が人生2度目の水着グラビアに挑戦。南の島から“さぁや”とのドキドキな夏の思い出をたっぷり届ける。デジタル限定のオリジナルシ