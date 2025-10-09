プロ野球・ロッテは9日、澤村拓一投手の退団を発表しました。球団によると、現役続行を目指しての退団となったことが明かされています。澤村投手は2010年ドラフト1位で巨人に入団。2020年にはトレードでロッテに移籍すると、2021年からは海外FAを行使しMLBに挑戦。2023年からはロッテに復帰しました。退団に際し、澤村投手は「2020年9月、その時、苦戦をしていたボクにマリーンズが機会をくれたからこそ、ファンの皆様が受け入れて