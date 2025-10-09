◇MLB DS第3戦 フィリーズ 8-2 ドジャース(9日、ドジャー・スタジアム)フィリーズのカイル・シュワバー選手が、1試合2本目となる2ランを放つなど、3打点の活躍で勝利に貢献しました。シュワバー選手は、4回の第2打席にドジャース先発・山本由伸投手から今季ポストシーズン初本塁打となる特大の一発をお見舞いすると、8回の第5打席では、4番手のクレイトン・カーショー投手から巧みなスイングで大飛球を飛ばします。その打球はライ