■MLBナ・リーグ地区シリーズ第3戦ドジャース 2−8 フィリーズ（日本時間9日、ドジャー・スタジアム）ドジャースが地区シリーズ第3戦でフィリーズに敗れ、今プレーオフ（PO）で初黒星を喫した。3戦先勝の同地区シリーズは、初戦と第2戦でドジャースが連勝。リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけ、この日から本拠地に戻り、3連勝での突破を狙ったが投打がかみ合わず完敗。対戦成績を2勝1敗とし、地区S突破は第4戦以降に持ち