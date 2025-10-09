非常に強い台風22号が直撃した伊豆諸島南部では9日朝、大雨特別警報が発表され、線状降水帯が発生するなど記録的な大雨となり、被害も相次いでいます。東京・八丈島のホテルでは、窓ガラスが割れる被害がありました。ホテルによりますとけが人などはいなかったということですが、ホテルの職員などが窓ガラスの破片の処理などの対応にあたっています。また警視庁によりますと、八丈町では台風被害に関する通報が相次ぎました。「車