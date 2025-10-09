私はカオル。台風はどんどん勢いを増して、夜には私が今までに見たことがないくらいの激しさになりました。わが家には幼い娘もいるし、もしこれ以上台風が強くなったら一大事です。しかしそんななかでも義妹や義弟はのんきにゲームをして大騒ぎ。私はその様子にもイライラしてしまいました。そしてついに恐れていたことが起こってしまいました。なんと家中が停電してしまったのです。言うまでもなく台風のせいでしょう。私たちはパ