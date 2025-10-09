名古屋・大須の衣料品店から商品を盗み、制止しようとした男性を殴って顔面骨折の重傷を負わせたとして、14歳の中学生が逮捕されました。 【写真を見る】名古屋･大須の“事後強盗” 14歳の男子中学生を逮捕 衣料品店から商品盗み男性を殴って顔面骨折させた疑い 逮捕されたのは、住居不詳の14歳の男子中学生です。警察によりますと、男子中学生はおととい午後7時すぎ、中区大須3丁目の衣料品店からダウンベスト1着を盗み、制止し