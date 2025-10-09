9人組グローバルグループ＆TEAMの公式Instagramが、10月9日（木）に更新。メンバーのNICHOLASが髪色をピンクにカラーチェンジした新ビジュアルを披露し、ファンから反響が寄せられている。【写真】全身カットも美しい！ピンクヘアにイメチェンしたNICHOLASの別カット■ネイルにも注目集まる今回NICHOLASは、ピンクヘアにイメージチェンジした自身の姿を収めた自撮りカットなど複数枚の写真を公開。黒のジャケットとパンツ