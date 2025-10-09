茶髪ロング胸元に垂らし、微笑んでプロ野球日本ハムの新庄剛志監督の元妻でモデル、タレントの大河内志保(53)がキャミソール姿で微笑む近影を公開し、絶賛されている。「毎日が奇跡80歳まで29,220日」とインスタグラムに書き込み、長い茶髪を胸元に垂らして肩肘ついたショットをアップ。優しいまなざしでカメラに微笑んでいる。この投稿にフォロワーからは「肌が全てが綺麗」「いやぁ〜綺麗すぎますって」「女神さまに