8日、株式会社サンリオが全米女子プロゴルフ協会（LPGA）と複数年にわたるグローバルパートナーシップを締結したことを発表した。“ハローキティ”をはじめとする人気キャラクターたちが、世界中の女子ゴルファーやファンとともに笑顔をつなぐ新たな試みとなる。【写真】壮観！サンリオキャラクターが大集合サンリオは「One World, Connecting Smiles.（一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく）」というビジ