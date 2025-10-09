＜SkyレディスABC杯3日目◇9日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第3ラウンドが進行している。Sky所属の仲宗根澄香、東浩子が4アンダー・首位に並んでいる。【LIVE】きょうの青木香奈子さんは純白スタイル1打差3位タイに武尾咲希、保坂真由、16歳の飛ばし屋・後藤あい。2打差6位タイには高木萌衣、高野あかり、ルーキーの小俣柚葉と西澤歩未が続いている。注目ルーキーの