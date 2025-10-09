バレーボールSVリーグ東レアローズの矢島久紱新社長が10月8日、静岡新聞SBSを訪れ、シーズン開幕を前にして意気込みを語りました。 【動画】「結果を出して、ファンに喜んでいただく」バレーボールSVリーグ東レ矢島久紱新社長が抱負＝静岡 静岡新聞SBSを訪れたのは、東レアローズの矢島久紱新社長です。矢島社長は、選手、監督として東レをけん引した