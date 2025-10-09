秋の味覚「自然薯」の今シーズンの出荷が、静岡市葵区で10月9日から始まりました。 【動画】香り高く味が濃いのが特徴「ほんやまじねんじょ」の出荷始まる＝静岡市葵区 JA静岡市北部営農センターには9日朝、約3000本、1．2トンの「自然薯」が持ち込まれました。 静岡市葵区の藁科地区で生産される自然薯は、「ほんやまじねんじょ」と呼ばれ、香り高く、味が濃いのが特徴です。今シーズンは大雨が少なく天候が