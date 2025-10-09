原爆資料館で被爆者や遺族から新たに寄贈された資料の展示が始まりました。 青い空に渦を巻いて上って行ったというきのこ雲を撮影したカメラ。爆心地から４．２ｋｍの自宅で被爆した当時１６歳の波田達郎さんは「夢中でシャッターを押した」といいます。 原爆資料館東館１階で始まった「新着資料展」では、２０２３年度に被爆者や遺族５６人から寄贈された資料のなかから１２６点が展示されています。 原爆資料館 高橋佳