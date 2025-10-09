静岡県内は、台風22号の影響で波が高い状態が続いています。 【動画】台風22号の影響 静岡県内も波の高い状況続く 気象台が高波や高潮に引き続き注意呼びかけ ＜鈴木康太記者＞ 「午前8時の御前崎海岸です。風はほとんど吹いていませんが、波は非常に高くなっています」 御前崎市の御前崎海岸では高波が次々と岸辺に打ち付けていました。また、御前崎港では船を係留するためのロープを増やすなどの対策をしていました