２５日に開幕戦を迎える広島サンダーズ。今シーズンの飛躍を誓い必勝祈願を行いました。 比治山神社で行われた必勝祈願には選手・スタッフあわせて約３０人が参加しました。 今シーズンは日本代表セッターの永露選元稀手や日本代表で尾道出身の西本圭吾選手など新たに５人が加入。 昨シーズンから指揮をとるハビエル・ウェベル監督のもとファイナルラウンドベスト４を目指します。 井上慎一朗主