バンダイスピリッツは、『NARUTO-ナルト-』より「NARUTO-ナルト- フィグライフ! 終末の谷-千手柱間-」を、バンプレストのクレーンゲーム景品としてで10月9日より順次登場する。2025年10月9日より順次登場予定「NARUTO-ナルト- フィグライフ! 終末の谷-千手柱間-」「NARUTO-ナルト- フィグライフ! 終末の谷-千手柱間-」は、「フィグライフ!」シリーズより、ナルトとサスケが激闘を繰り広げた作中でも印象深い「終末の谷」の千手柱間