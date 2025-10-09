◇MLB DS第3戦 フィリーズ8-2ドジャース(9日、ドジャー・スタジアム)ドジャースがフィリーズに2-8で敗れポストシーズン初黒星となりました。3回にエドマン選手のソロホームランで先制したドジャースですが4回、先発の山本由伸投手がリーグ本塁打王のシュワバー選手にソロホームランを浴び同点とされます。さらにハーパー選手にヒットを許すと4番・ボーム選手にタイムリーを打たれ勝ち越しを許すと、その後犠牲フライで3点目を失い