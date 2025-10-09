ヤンキースは８日（日本時間９日）の地区シリーズ第４戦でブルージェイズに２―５で敗れ、ポストシーズン（ＰＳ）敗退が決まった。２００９年以来となるワールドシリーズ優勝はならなかった。ＰＳには過去９年間で８度出場。２２年と２４年はア・リーグ東地区で優勝し、今季は２位ながらブルージェイズと同率で終えていた。１９９２年以降、負け越しで終わったシーズンもないものの世界一には届かず、毎年のように１０月で涙を