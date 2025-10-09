夫はのんきなタイプなのでしょうか。連名の年賀状を気にする素ぶりを見せず、娘からの年賀状を飾りだす始末。海外では気にしないー…とはいえ主人公が住んでいるのは日本ですからね。このまま我慢していつか爆発しないか心配です…。【まんが】元妻に嫉妬してしまいます(ウーマンエキサイト編集部)