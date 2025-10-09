ドラゴンズは9日、球団事務所で佐藤龍世選手（28）、梅津晃大投手（28）の二人に戦力外を通告しました。 【写真を見る】【中日】梅津晃大投手（28）佐藤龍世選手（28）に戦力外通告 リハビリ中の梅津投手は来季育成で再契約の予定 ｢手術前よりも成長した姿を｣ ドラゴンズ 佐藤選手は、今年6月に金銭トレードでドラゴンズへ入団。今季の成績は23試合打率1割9分7厘3打点。7月31日に1軍登録を抹消。その後1軍での出場はありま