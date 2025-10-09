オーディオテクニカは、Hi-Fiケーブルシリーズ「FLUAT」の新製品として、スピーカーケーブル「AT-SC500」を10月17日に発売する。1m/5,500円のケーブル切り売りのほか、Yラグ、バナナプラグ加工のモデルも用意する。 各ラインナップと価格は以下の通り。 【Yラグ→Yラグ】 AT-SC500YY/2.0(2m)55,000円 AT-SC500YY/2.5(2.5m)60,000円 AT-SC500YY/3.0(3m・受注生産)66,