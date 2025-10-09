歌舞伎俳優の片岡愛之助が９日、都内で１１月の歌舞伎座公演「吉例顔見世大歌舞伎」（１１月２〜２６日）の昼の部「曽我綉俠御所染（そがもようたてしのごしょぞめ）御所五郎蔵」の取材会を行った。御所五郎蔵（愛之助）と星影土右衛門（尾上松緑）が傾城（けいせい）の皐月をめぐり、男の意地を張り合う物語。元大名家の家臣で江戸の侠客である五郎蔵を演じる愛之助は「すっきりと粋な男伊達に見えるように勤めたい。背