◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ドジャース２―８フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが８日（日本時間９日）、２連勝で突破へ王手をかけて迎えた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦で逆転負けを喫し、対戦成績が２勝１敗となり、リーグ優勝決定シリーズ進出決定は第４戦以降に持ち越しとなった。先発した山本由伸投手（２７）は５回途中６安打３失点で敗戦投手となり