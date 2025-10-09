俳優の竹内力（61）が9日、公式インスタグラムに登場。「付き人カメラ」のコメントとともに、愛車の高級オープンスポーツカーとの2ショット写真が公開された。【写真・動画】「ブルーの車 素敵ですね!!」「めっちゃカッコイイ」愛車の高級スポーツカーに乗る竹内力「撮影3日目！アストンで雀荘に来た鮫島竜士」と披露されたのは、大ヒットシリーズ『難波金融伝ミナミの帝王』で主演を務めた竹内が、再び大阪ミナミを舞台に躍