◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦ドジャース2―8フィリーズ（2025年10月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打に終わり、今ポストシーズン（PS）5試合目で初めて出塁なしと沈黙した。チームも山本由伸投手（27）が先制点の援護を受けながら5回途中3失点と逆転を許し、大敗。これで対戦成績は2勝1敗となり、