星野リゾートが、都市観光ホテルブランド「OMO」の新施設として、「OMO5横浜馬車道by星野リゾート」を2026年1月15日に開業します。このホテルは、みなとみらい線馬車道駅の直結した超高層複合ビル46階〜51階に位置し、地上154mからの港町・横浜を360°パノラマビューが最大の魅力です。「360°天空のボヤージュ」をコンセプトとし、まるで空の航海を楽しむような非日常感を演出しつつ、全室にキッチンを備えて連泊や長期滞在にも対