【週刊ヤングジャンプ 45号】 10月9日 発売 価格：470円 画像はAmazonより 【拡大画像へ】 集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 45号」を10月9日に発売した。価格は470円。デジタル版も同時発売されている。 今週の表紙＆巻頭グラビアはアイドルマスターシリーズなどで人気の声優・北原沙弥香さんが人生2度目の水着グラビアに挑戦。巻末グラビアは来夢