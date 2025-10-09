キヤノン株式会社は10月9日（木）、株式会社バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」とコラボすると発表した。キヤノンのカメラとレンズがミニチュア化され、歴代の5機種が再現される。 ネット販売のほか、全国のカプセル自販機で2026年2月に販売する。価格は500円。インターネットでは10月10日（金）11時からガシャポンオンラインで先行予約を開始する。 手のひらサイズのミニチュア 最新のEOS