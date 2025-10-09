韓国の中高生の学力水準が、直近5年間で全般的に低下しているとの調査結果が明らかになった。【注目】“絶望感”で韓国中高生の精神がピンチ特に国語（韓国語）で基礎学力未満に分類される学生の割合が大幅に増えており、早急な対策が必要だという指摘が出ている。10月8日、国会教育委員会所属のチン・ソンミ（共に民主党）議員が教育部から受け取った「2020〜2024年市道別国家水準学業成就度評価」によると、中学3年生と高校2年生