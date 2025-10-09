韓国で「強力犯罪（日本の凶悪犯罪に相当）」と呼ばれる殺人や性暴力、傷害などで検挙された被疑者10人のうち3人が、酒や薬物に酔っていたり、精神病歴を持ったりするなど、いわゆる「心身耗弱」状態だったことがわかった。【画像】「ごめん、ごめん…」韓国で拡散“女子中学生暴行動画”これを受け、酒や薬物による心身耗弱状態での犯罪行為は、裁判において減刑ではなく加重処罰すべきだという指摘が出ている。10月9日、国会行政