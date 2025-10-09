ＵＡＣＪが５連騰。連日で年初来高値を更新した。ＳＭＢＣ日興証券が８日、ＵＡＣＪの目標株価を１４００円から２０００円に増額修正した。投資評価は最上位の「１」を継続する。米国での輸入関税引き上げに伴い、米国のアルミ製品価格はプレミアムを伴って上昇しており、米国事業における製品価格と材料価格のサヤ（メタル・ベネフィット）が拡大傾向にあると推定。日本とタイではコスト高を受けた製品価格への転嫁が浸透すると