午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７７６、値下がり銘柄数は７６５、変わらずは７２銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、石油・石炭、非鉄金属、証券・商品など。値下がりで目立つのは海運、輸送用機器、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS