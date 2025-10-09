サイクルシップ ラズリ 広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ旅客航路が、1999年の廃止から26年ぶりに復活。自転車をそのまま積載できる「サイクルシップ」を、10月の土・日・祝日限定で実証運航する。しまなみ海道周辺の撮影旅にも活用できそうだ。 実証実験として運航するのは、「サイクルシップ ラズリ」と「サイクルシップ しまなみ」の2隻。自転車を折りたたまずそのまま積み込めるため、サイクリストにとって利便性の高