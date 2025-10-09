Photo: かみやまたくみ 2025年9月30日、OpenAIが新しい動画生成AI「Sora 2」を発表しました。大々的に発表が行われ、著作物のパロディが多数作られ、権利的に問題があるのでは？という議論が発生。関連した生成が制限されるなどしています。出たばかりのSora 2の使われ方は社会的に受け入れ難いものだと言えますが、実際使ってみて想像力は大いに刺激されるとは思いました。このAIを真っ当に