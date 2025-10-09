総合格闘家の平本蓮が8日、自身のXを更新。朝倉未来と朝倉海兄弟らが所属するジャパン・トップ・チーム（JTT）のコーチを辞職したエリー・ケーリッシュ氏との写真を公開した。 ■エリー氏、RIZINで試合決定か 平本は6日に自身がプロデュースした格闘技トレーニングジム『STILL THE GOAT』をオープン。そのジムで撮影された写真が注目を浴びている。 平本が8日に公開した写真