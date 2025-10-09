BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が、Instagramを更新。フランス・パリの街を楽しむオフショットを公開した。 【写真】少女のようにパリを楽しむBLACKPINKジェニーのオフショット / ジェニーのオリジナルフォント「ZEN SERIF」 ■ナチュラルな雰囲気でパリを楽しむBLACKPINKジェニー ジェニーは、現地時間10月6日に行われたCHANEL（シャネル）の2026年春夏コレクションショ}