ア・リーグ東地区のブルージェイズは9日（日本時間10日）、敵地でのヤンキース戦に5－2で勝利。地区シリーズの対戦成績を3勝1敗とし、リーグ優勝決定戦進出を果たした。試合後のシャンパンファイトでは、今シリーズで大活躍のブラディミール・ゲレーロJr.内野手が大はしゃぎ。名物アナウンサーを真似した盛大な“ヤンキース煽り”で、放送席の解説陣を沸かせる