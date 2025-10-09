9日13時現在の日経平均株価は前日比605.22円（1.27％）高の4万8340.21円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は776、値下がりは765、変わらずは72。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を462.63円押し上げている。次いでファストリ が47.68円、東エレク が39.39円、ファナック が30.14円、フジクラ が22.90円と続く。 マイナス寄与度は12.29円の押し下げでトヨタ がトップ。以下、バンナムＨＤ が9.5円