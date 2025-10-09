DA PUMPのメンバー・TOMOさん（44）が8日、自身のインスタグラムを更新し、今春に子どもが生まれていたことを明かしました。TOMOさんは、「大切なご報告です」とつづり、「昨年、人生のパートナーが出来てから時が経ち、今春新しい家族を迎えることができました。落ち着いたタイミングで皆様にご報告出来ればと考え、この度ご報告させて頂きました」と報告。続けて、「現在母子共に健康で、絶賛子育て奮闘中です。2人で協力し楽し